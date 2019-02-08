Demirci’den Çiftçi’ye tam destek

Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, SKM programları kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, önceki gün Çayırova Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak, hizmete sunulan Trafik Eğitim Parkı’nın açılışına katıldı. 8 dönüm alan üzerine Akse Mahallesi’nde inşa edilen Trafik Eğitim Parkı açılış programına Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz, AKP Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar da katıldı.

“HER ZAMAN YANINDAYIM”

Trafik Eğitim Parkı açılış programında bir konuşma yapan belediye başkanı Şevki Demirci, özellikle Akse Mahallesi’nde yapılan yatırımlara değinirken, okul çağındaki çocuklara yönelik yapılan tesisten, gençlerin ve vatandaşların da yararlanabileceğini vurguladı. Başkan Demirci, konuşmasının sonunda partisinin adayı Bünyamin Çiftçi’ye destek olacağını da söyledi. Törenin sonunda Türkiye ve il genelinde çeşitli branşlarda başarılı olan sporculara bisiklet hediye edildi.