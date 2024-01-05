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  Duraklı-Alihocalar arasına köprü yapılıyor  

Büyükşehir, Körfez Duraklı Mahallesi ile Alihocalar Mahallesini ayıran dere üzerine köprü yapımına başladı  

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  Duraklı-Alihocalar arasına köprü yapılıyor   mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol ve köprü yapımı, üstyapı yenileme ve düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Körfez ilçesindeki Duraklı ile Alihocalar mahalleleri arasında kalan derenin temel kazılarına başlandı.

İKİ MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Körfez’de iki mahalleyi birbirinden ayıran dere üzerine Büyükşehir Belediyesi araç ve yaya geçişine uygun köprü yapıyor. Dere üzerine yapılması planlanan köprü 46 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde olacak. Köprünün her iki tarafında bir buçuk metre genişliğinde kaldırım bulunacak. Köprü dışında taş duvar imalatı ve dere ıslahı için harçlı pere çalışması da yapılacak.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, düzenleme

05 Oca 2024 - 11:02 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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