  Duraklı-Alihocalar arasına köprü yapılıyor  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol ve köprü yapımı, üstyapı yenileme ve düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Körfez ilçesindeki Duraklı ile Alihocalar mahalleleri arasında kalan derenin temel kazılarına başlandı.
İKİ MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK
Körfez’de iki mahalleyi birbirinden ayıran dere üzerine Büyükşehir Belediyesi araç ve yaya geçişine uygun köprü yapıyor. Dere üzerine yapılması planlanan köprü 46 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde olacak. Köprünün her iki tarafında bir buçuk metre genişliğinde kaldırım bulunacak. Köprü dışında taş duvar imalatı ve dere ıslahı için harçlı pere çalışması da yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.