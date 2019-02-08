Ahmet Özen, cepsiz ceket giyecek

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Bildiğiniz tüm ceketleri unutun’ sloganıyla 31 Mart yerel seçimlerinde ‘Cepsiz Ceketi’ tanıtmıştı. Cepsiz cekete dair yapılan tanıtımda, “Dürüst başkan dürüst yönetim anlayışına sahip olanlar cepsiz ceket giyecekler” demişti. Karamollaoğlu’nun cepsiz ceket çağrısına SP İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen de katıldı. Özen, sosyal medya hesabı üzerinden terzisine cepsiz ceket diktirdiğini söyledi.

“SANA CEPLİ CEKET YAKIŞMAZ”

Başkan seçildiği takdirde cepsiz ceket giyeceğini belirten SP İzmit Adayı Ahmet Özen, sosyal medya hesabı üzerinden, “Terzi Rıdvan abiye başkanlığım sırasında giyeceğim cepsiz ceketimi diktirmeye başladım. Bugün ilk provamıza gittiğimizde "Rıdvan abi, ceketin ceplerini dikmeyi unutmuşsun" diye espri yaptım. "Başkan sana cepli ceket yakışmaz" dedi. Terzimizin ilk provada güvenini kazanmışız. İnşallah tüm İzmit'in güvenini de böyle kazanacağız” paylaşımında bulundu. Selin BECER