Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:51 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:52 TSİ

Ahmet Özen, cepsiz ceket giyecek

SP İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen, yerel seçimlerin ardından başkan seçildiği taktirde giyeceği cepsiz ceketi diktirmeye başladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Bildiğiniz tüm ceketleri unutun’ sloganıyla 31 Mart yerel seçimlerinde ‘Cepsiz Ceketi’ tanıtmıştı. Cepsiz cekete dair yapılan tanıtımda, “Dürüst başkan dürüst yönetim anlayışına sahip olanlar cepsiz ceket giyecekler” demişti. Karamollaoğlu’nun cepsiz ceket çağrısına SP İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen de katıldı. Özen, sosyal medya hesabı üzerinden terzisine cepsiz ceket diktirdiğini söyledi.

SANA CEPLİ CEKET YAKIŞMAZ”

Başkan seçildiği takdirde cepsiz ceket giyeceğini belirten SP İzmit Adayı Ahmet Özen, sosyal medya hesabı üzerinden, “Terzi Rıdvan abiye başkanlığım sırasında giyeceğim cepsiz ceketimi diktirmeye başladım. Bugün ilk provamıza gittiğimizde "Rıdvan abi, ceketin ceplerini dikmeyi unutmuşsun" diye espri yaptım. "Başkan sana cepli ceket yakışmaz" dedi. Terzimizin ilk provada güvenini kazanmışız. İnşallah tüm İzmit'in güvenini de böyle kazanacağız” paylaşımında bulundu. Selin BECER

Bugün 16:51 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Ahmet Özen'den Gönül'ün sözlerine sert tepki! mask
Ahmet Özen'den Gönül'ün sözlerine sert tepki!
Körfez’deki ittifakta buzlar eridi mask
Körfez’deki ittifakta buzlar eridi
İYİ Parti'nin adayına Saadet'ten adaylık teklifi mask
İYİ Parti'nin adayına Saadet'ten adaylık teklifi
Doğan ile Özen resepsiyonda karşılaştı "O sözünü hatırlattı" mask
Doğan ile Özen resepsiyonda karşılaştı "O sözünü hatırlattı"
BBP'li başkandan Serap Çakır'a destek mask
BBP'li başkandan Serap Çakır'a destek
Canlı yayında soruları yanıtlayacak mask
Canlı yayında soruları yanıtlayacak
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti! mask
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti!
İsmet Çiğit’ten şok itiraf! mask
İsmet Çiğit’ten şok itiraf!
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın" mask
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın"
Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı mask
Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti! mask
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti!
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı mask
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

GALERİ

Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada mask
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı mask
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı
Trabzon Tanıtım Günleri başladı mask
Trabzon Tanıtım Günleri başladı
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi mask
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı! mask
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı!
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi mask
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL