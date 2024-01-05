CHP'li Sarı: "Dayakçı patronla fotoğraf paylaşan Vali bugün nerede?"

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı iş kazalarına bağlı ölümler ve işçi haklarına ilişkin basın açıklamasında bulundu. Sarı açıklamasında “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin raporuna göre 2023 yılında ülke genelinde 1929 işçi Kocaeli’de ise 58 işçi yaşamını yitirdi. Rapordaki verilere göre işçi ölüm vakalarının, tam sayısı değil, "en az" ibaresiyle sadece tespit edilebilen ihlalleri ve ölüm vakalarını yansıtıyor. En az olduğu durumda dahi durumun vahameti ortadadır. Düşük ücret ve zor şartlar altında çalışan emekçilerimiz ne yazık ki ekmek kavgası verirken iş cinayetlerine kurban gitmektedir. Kentimizde işçi nüfusunun yoğunlukta olduğu ve dev sermayelerle kurulan fabrikalarda çalışan işçilerin hala iş kazalarına kurban gitmesi bu konuda denetim mekanizmalarının ne denli kötü çalıştığı hatta çalışmadığının ispatıdır.

“İKTİDAR İŞÇİDEN YANA DEĞİL” diyen Sarı;

“Son yıllarda grev kararlarının AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gece vakti yayınladığı Resmi Gazete kararlarıyla milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu için erteleme üzerinden yasaklandığı ülkemizde işçi grevlerine bahaneler değil işçi ölüm ve kazaları ile işçilerin refahlarıyla ilgili sorunlara çözüm aramak iktidarın temel görevidir. İktidarı boyunca sermayeden yana tavır ortaya koyan iktidar, asgari ücrette de olduğu gibi bugün de işçiden yana değil. Yeni yılın gelmesi ile sıkılaşan ve ağırlaşan zamlar halkın belini iyice bükmüşken AKP hükümeti 20 yılda çözüm üretemediği gibi şartları daha kötü hale getirmiştir.”

Sarı : “DAYAKÇI PATRONLA FOTOĞRAF PAYLAŞAN VALİ BUGÜN NEREDE?”

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen hepimizi derinden yaralayan Tezcan Galveniz’deki patronun işçiye saldırdığı görüntüler hala hafızalarımızdadır. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Örgütleri olarak her zaman işçilerle omuz omuza hayat mücadelemize devam edeceğiz. Ancak AKP’li başkanların propagandasını yapan devleti din eğitimi verememekle suçlayan Vali Seddar Yavuz bugün neden işçilerin yanında değil? Dayakçı patronu makamında ağırlayan ve fotoğraf çekilip paylaşan Vali Yavuz’u Mutlu Şehir sloganları atan AKP Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte işçilerimizle kol kola fotoğraf çekilmeye davet ediyorum. İşçi ölümleri ve hakları ile ilgi mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” ifadelerini kullandı.