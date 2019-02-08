AKP'nin Kandıra Belediye Başkan Aday Adayı olay Ayhan Yalçın partisinden istifa ediyor. Yalçın bundan sonraki siyasi hayatına İYİ Parti’de devam etme kararı aldı. Yalçın, pazartesi günü Kandıra’da düzenlenecek bir toplantıyla İYİ Parti’ye katılacak ve yerel seçim sürecinde İYİ Parti Adayı Ercüment Şahin ile birlikte çalışacak.
Bugün 17:06 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 17:10 TSİ
AKP'li aday adayı, İYİ Parti’ye geçiyor
31 Mart yerel seçimleri için AKP'den Kandıra Belediye Başkan Aday Adayı olan Ayhan Yalçın, partisinden ayrılarak İYİ Parti’ye katılıyor.
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Bugün 17:06 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz