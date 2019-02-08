Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:06 TSİ- Siyaset G: Bugün 17:10 TSİ

AKP'li aday adayı, İYİ Parti’ye geçiyor

31 Mart yerel seçimleri için AKP'den Kandıra Belediye Başkan Aday Adayı olan Ayhan Yalçın, partisinden ayrılarak İYİ Parti’ye katılıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP'nin Kandıra Belediye Başkan Aday Adayı olay Ayhan Yalçın partisinden istifa ediyor. Yalçın bundan sonraki siyasi hayatına İYİ Parti’de devam etme kararı aldı. Yalçın, pazartesi günü Kandıra’da düzenlenecek bir toplantıyla İYİ Parti’ye katılacak ve yerel seçim sürecinde İYİ Parti Adayı Ercüment Şahin ile birlikte çalışacak.

Bugün 17:06 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Ahmet Özen'den Gönül'ün sözlerine sert tepki! mask
Ahmet Özen'den Gönül'ün sözlerine sert tepki!
Körfez’deki ittifakta buzlar eridi mask
Körfez’deki ittifakta buzlar eridi
İYİ Parti'nin adayına Saadet'ten adaylık teklifi mask
İYİ Parti'nin adayına Saadet'ten adaylık teklifi
Doğan ile Özen resepsiyonda karşılaştı "O sözünü hatırlattı" mask
Doğan ile Özen resepsiyonda karşılaştı "O sözünü hatırlattı"
BBP'li başkandan Serap Çakır'a destek mask
BBP'li başkandan Serap Çakır'a destek
Canlı yayında soruları yanıtlayacak mask
Canlı yayında soruları yanıtlayacak
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti! mask
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti!
İsmet Çiğit’ten şok itiraf! mask
İsmet Çiğit’ten şok itiraf!
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın" mask
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın"
Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı mask
Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti! mask
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti!
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı mask
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

GALERİ

Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada mask
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı mask
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı
Trabzon Tanıtım Günleri başladı mask
Trabzon Tanıtım Günleri başladı
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi mask
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı! mask
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı!
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi mask
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL