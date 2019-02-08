AKP'li aday adayı, İYİ Parti’ye geçiyor

AKP'nin Kandıra Belediye Başkan Aday Adayı olay Ayhan Yalçın partisinden istifa ediyor. Yalçın bundan sonraki siyasi hayatına İYİ Parti’de devam etme kararı aldı. Yalçın, pazartesi günü Kandıra’da düzenlenecek bir toplantıyla İYİ Parti’ye katılacak ve yerel seçim sürecinde İYİ Parti Adayı Ercüment Şahin ile birlikte çalışacak.