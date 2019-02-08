Atilla Taş, bugün denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edildi. Odatv'nin haberine göre; "FETÖ medya yapılanması" iddiasıyla açılan dava kapsamında tutuklanarak 14 ay cezaevinde kalan ve tahliye edildikten sonra cezası onanınca yeniden tutuklanan Atilla Taş, 9 Kasım'dan bu yana Metris Cezaevi'nde bulunuyordu. Atilla Taş, son olarak Kandıra Açık Cezaevi'ne sevkedilmişti. Taş'ın bugün denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edildi.
Bugün 17:12 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 17:16 TSİ
Atilla Taş, Kandıra Cezaevi'nden tahliye oldu
Atilla Taş, bugün denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz