Atilla Taş, Kandıra Cezaevi'nden tahliye oldu

Atilla Taş, bugün denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edildi. Odatv'nin haberine göre; "FETÖ medya yapılanması" iddiasıyla açılan dava kapsamında tutuklanarak 14 ay cezaevinde kalan ve tahliye edildikten sonra cezası onanınca yeniden tutuklanan Atilla Taş, 9 Kasım'dan bu yana Metris Cezaevi'nde bulunuyordu. Atilla Taş, son olarak Kandıra Açık Cezaevi'ne sevkedilmişti. Taş'ın bugün denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edildi.