Boşandığı kadını öldüren şüpheli teslim oldu!

Olay, dün akşam saatlerinde Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali’nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerden 3’ünün boynuna isabet etmesi sonucu yaralanan Tülay Dağaşan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırgan Şefik Karaali ise olay yerine geldiği, şoförü olduğu servis minibüsüne binerek kaçtı. Tülay Dağaşan, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Şefik Karaali, dün gece saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Daha önce de Tülay Dağaşan'ı defalarca ölümle tehdit ettiği öğrenilen Karaali'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.