Yeni yılı coşkuyla karşılayanlar, düne kadar kutlamaları sürdürdüler: Hem de 7’den 77’ye ve her ırktan insanla beraber…

Ülke farklı bir noktaya gidiyor…

Bir yanda şeriat bayrakları anlar…

Bir yanda Hilafet ve Tevhid bayrakları çanlar…

Diğer yanda sınırda nöbet tutarken şehit olanlar…

Bir yanda yeni yıl kutlamaları…

Evinde eğlence yerlerinde kutlama yapanlar…

Diğer yanda evinden çıkamayan, hasret çeken, vatanı bekleyen çocuklarıyla telefonla görüşerek hasret gideren analar babalar, eşler, çocuklar…

Yeni yılın ilk günlerinde tartışmaya açılan emekli maaşları ve gündemden düşürmek için düzenlenen Filistin mitingi…

Bu insanların, yeni yılı farklı karşılayanların birbirlerine inat falan yaptığına kimse inandıramaz bize…

Bu ülkenin insanı vicdanlı, akıllı, sorumlu, vatanını bağlı insanlardır…

Hatta yukarıdaki 2024 tabelasının arkasında fotoğraf çektirenlerin içerisinde tüm 3 ülkeden insan vardı biliyor musunuz?.. Bu fotoğrafı ben çektim…

Türk…

Rus…

Arap…

Hiçbirinin şehitlere üzülmediğini söyleyemezsiniz…

Ülke milli yas ilan etmedi…

Sebebi de devlet duruşudur…

Bu gerçeklerin üzerine politika ve yalan üretmeyin…

Ülkeye zarar veriyorsunuz…

Yas ilan ederseniz, teröristin istediğini yapmış olursunuz…

Ne çabuk unuttunuz…

Bu ülke bölünmez…

Bu ülkeye hilafet gelmez…

Bu ülke İran Irak, Arabistan olmaz…

Bu ülke Altaylardan, Tanrı dağlarından gelen Türklerin ülkesidir…

Ne Arap, ne Hıristiyan, ne de Yahudi’nin ırkçılığı bize sökmez…