Ünlü Tiyatrocu Ayla Algan'ın cenaze bilgileri netleşti! Son etkinliğini Kocaeli'de yapmıştı...

Sanatçı Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının cenaze töreni, 6 Aralık Cumartesi günü 10.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılacak.

Algan'ın cenazesi, Teşvikiye Camii'sinde kılınacak namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AYLA ALGAN KİMDİR?

29 Ekim 1937'de İstanbul'da doğdu. Babası Girit göçmeni tüccar Vedat Kasman, annesi ressam Nevzat Kasman'dır.

Ailenin tek çocuğu olan Ayla Algan, çocukluğunda piyano, bale ve şan dersleri aldı. 5 yaşında başladığı piyano öğrenimini lise öğrenimi için Fransa'ya gidene kadar 11 yıl boyunca sürdürdü.

Ortaokulu, İstanbul'daki Notre Dame de Sion'da, liseyi Fransa'daki Versay Lisesinde okudu.

Lise öğrenimi devam ederken tanıştığı Beklan Algan ile evlendi. Eşi Beklan Algan ile birlikte Amerika'da New York Actor Studio Actor’s Repertuary Theatre’s of Broadway'de sahne eğitimi alan sanatçı, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nın kadrosuna girdi ve 1961'de Tarla Kuşu oyunu ile tiyatroda ilk rolünü oynadı.