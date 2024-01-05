Kartepe'de 2023'de 995 çift 'evet' dedi

995 ÇİFT EVLENDİ

Kartepe Belediyesi’ne başvuran çiftlerin nikâh işlemleri titizlikle yerine getiriliyor. Nikah cemiyetleri, Kartepe Belediyesi Acısu Kültür Merkezi, Ataevler Kültür Merkezi, Derbent Kültür Merkezi, Hasan Yılmaz Kültür Merkezi, Suadiye Kültür Merkezi, Uzunçiftlik Kültür Merkezi, Uzuntarla Kültür Merkezi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Hergeleci İbrahim Er Meydanı ve Eşme sahilinde ki açık alanda gerçekleştirildi. 2023 yılında Kartepe’de 995 çift evet dedi.

KOCAMAN MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU

Mutlu bir yuva kurmak için Kartepe Belediyesi’ne başvuran çiftleri Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman yalnız bırakmadı. Hemşehrilerinin davetlerine icabet ederek bu mutlu günlerinde yanlarında olan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, çiftlerin kimi zaman nikahlarını kıyarken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik ederek en mutlu günlerinde yanlarında oldu. Başkan Kocaman, göreve geldiğinden bugüne nikah kıymak veya hemşehrilerinin mutluluklarına ortak olmak için toplamda 3950 cemiyete katıldı.