Bekirdereliler, Sen Anlat İzmit programına yoğun ilgi gösterdi

İzmit Belediyesi, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek üzere her gün bir mahallede Sen Anlat İzmit programı gerçekleştiriyor. Program son olarak Bekirdere Mahallesi’nde gerçekleşirken iki ayrı noktada stant kuruldu. Koordinatörler Hakan Yalçın ve Ozan Aksu da programa katılarak vatandaşları dinledi.
MAHALLELERE KATKI SAĞLAYACAK
Bölge sakinleri, İzmit Belediyesi yetkililerine direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdiler. Mahalle Muhtarı Cihat Önen’in de katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uygulamanın mahallelerine katkı sağlayacağını ifade eden vatandaşlar İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.