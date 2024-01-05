Bekirdereliler, Sen Anlat İzmit programına yoğun ilgi gösterdi

İzmit Belediyesi, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek üzere her gün bir mahallede Sen Anlat İzmit programı gerçekleştiriyor. Program son olarak Bekirdere Mahallesi’nde gerçekleşirken iki ayrı noktada stant kuruldu. Koordinatörler Hakan Yalçın ve Ozan Aksu da programa katılarak vatandaşları dinledi.

MAHALLELERE KATKI SAĞLAYACAK

Bölge sakinleri, İzmit Belediyesi yetkililerine direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdiler. Mahalle Muhtarı Cihat Önen’in de katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uygulamanın mahallelerine katkı sağlayacağını ifade eden vatandaşlar İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.