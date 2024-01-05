- Gündem

Bekirdereliler, Sen Anlat İzmit programına yoğun ilgi gösterdi

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğünün vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek üzere son olarak Bekirdere Mahallesi’nde gerçekleştirdiği Halk Günleri Sen Anlat İzmit programına bölge sakinleri yoğun ilgi gösterdi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Bekirdereliler, Sen Anlat İzmit programına yoğun ilgi gösterdi mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek üzere her gün bir mahallede Sen Anlat İzmit programı gerçekleştiriyor. Program son olarak Bekirdere Mahallesi’nde gerçekleşirken iki ayrı noktada stant kuruldu. Koordinatörler Hakan Yalçın ve Ozan Aksu da programa katılarak vatandaşları dinledi. 

MAHALLELERE KATKI SAĞLAYACAK

Bölge sakinleri, İzmit Belediyesi yetkililerine direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdiler. Mahalle Muhtarı Cihat Önen’in de katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uygulamanın mahallelerine katkı sağlayacağını ifade eden vatandaşlar İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.
# ifade

05 Oca 2024 - 11:46 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.541.531 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL