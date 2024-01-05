Erdoğan Arıkan’ın Kavaklı’sı, benim Tütünçiftlik’imi yenerek şampiyon oldu

Erdoğan Arıkan…

Dünya çapında bir yorumcu ve diksiyon ustası…

Benim en eski arkadaşım…

Ahiretliğim…

Ben onu çok seviyorum…

Erdoğanımın babası da Kavaklı’da yaşıyor hala…

Sık sık gelip gidiyor Erdoğan…

Diksiyon seminerleriyle de hepimizi kendimizden geçiriyor…

Onu izlemek bir rüya gibi…

Harika ses tonu, harika Türkçesi ve harika konuşma temposuyla o bir duayen…

Meslekteki en sevdiğim ve de en gurur duyduğum canım arkadaşım…

Erdoğan Arıkan, Döşemespor’da oynadı…

Remiz Demirer hocasıydı…

Sonra beraber gazeteciliğe başladık…

Ben Kocaelispor ve İzmit sevdam nedeniyle İstanbul’daki tekliflerin hiçbirine evet demedim…

Fotospor…

Fotomaç…

Sabah…

Milli Gazete…

Yeni Şafak…

Bu gazetelerde köşe yazıları yazdım…

Ama gitmedim..

Erdoğanım ise 5 olimpiyat, 4 Dünya kupası, 4 Avrupa şampiyonası ve yüzlerce milli maç ve Avrupa kupası maçları anlattı…

Onunla her Kocaelili gurur duymalı…

İşte Erdoğanımın yaşadığı kavaklı mahallesi, depremde en büyük hasarı alan ve en çok şehit veren mahalleydi… Denizden karaya çıkan fay hattı, Kavaklı’yı yıkmıştı… Meşhur Lunapark ve Gölcük Stadı görüntülerini hatırlarsınız… İkisi de denize batmıştı…

Şimdi Kavaklıspor şampiyon oldu…

Benim gençliğimin büyük bölümünün hafta sonlarının geçtiği Tütünçiftlikspor’u 4-0 yendi…

Duruder halıcılık firmasının sponsor olduğu Tütünçiftlik Duruder Gençlikspor’u 70’lerin sonunda kuran Asım Uğur hocam, beni de o takımda oynatıyordu… O zaman halamların kaldığı hava lojmanlarında her hafta sonu ben de kalırdım… Tüpraş Kulesi daha yapılmamıştı… İpraş Plajından kaçak olarak denize girerdik…

Şimdi Erdoğan Arıkan’ın takımı, benim takımımı yendi…

Helal-ı hoş olsun…

Kavaklıspor da, Tütünçiftlikspor da, kentin eski değerleri olan kulüpler, bir kültür mirasıdır… Yine böyle devam etsin…

Kentin tarihi unutulmasın…

Semt takımlarına sahip çıkılsın…