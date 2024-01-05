05 Oca 2024 - 11:58- Gündem G:

Benim yorumum: “Zabıtadan örnek davranış”… Okuyucu yorumu: “Zabıta şov yapıyor”… PEKALA SİZ NE DERSİNİZ?..

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Benim yorumum: “Zabıtadan örnek davranış”… Okuyucu yorumu: “Zabıta şov yapıyor”… PEKALA SİZ NE DERSİNİZ?.. mask

Perşembe Pazarının yolunu tutan engelli bir hanımefendi... Bir elinde pazar arabası, bir elinde bastonuyla Yeni Cuma Tramvay Durağına doğru yürümeye çalışıyor... Bunu gören Zabıta kardeşimiz, kadını durağa kadar götürüyor ve herkese örnek bir davranış sergiliyor... Bunları görmek de çok güzel… Tebrikler… Ama bir de yorumlara bakın…

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DERİNCE'Lİ - O hareketi ben her gün yapıyorum, KBB reklamı yapmayın…

İzmit li - Vaybe vaybeee habere gellll...
# yeni

05 Oca 2024 - 11:58 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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