Benim yorumum: “Zabıtadan örnek davranış”… Okuyucu yorumu: “Zabıta şov yapıyor”… PEKALA SİZ NE DERSİNİZ?..

Perşembe Pazarının yolunu tutan engelli bir hanımefendi... Bir elinde pazar arabası, bir elinde bastonuyla Yeni Cuma Tramvay Durağına doğru yürümeye çalışıyor... Bunu gören Zabıta kardeşimiz, kadını durağa kadar götürüyor ve herkese örnek bir davranış sergiliyor... Bunları görmek de çok güzel… Tebrikler… Ama bir de yorumlara bakın…
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DERİNCE'Lİ - O hareketi ben her gün yapıyorum, KBB reklamı yapmayın…
İzmit li - Vaybe vaybeee habere gellll...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.