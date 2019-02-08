Alınan bilgiye göre İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine gelen Ali Z., isimli şahıs ile iş yeri sahibi Hayati İçöz arasında işten çıkartılma meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Z. Elindeki pompalı tüfekle eski patronuna 2 el ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar iş yeri sahibi Hayati İçöz’ün bacağına isabet etti. Olayın şüphelisi Ali Z. olay yerinden firar ederken kanlar içinde kalan Hayati İçöz için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan İçöz, ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN
Dün 21:28 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 21:29 TSİ
İşten çıkartılınca patronunu vurdu
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde bulunan bir iş yerinde geçtiğimiz hafta işten çıkartılan eski çalışan, tartıştığı iş yeri sahibini pompalı tüfekle bacağından vurdu.
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Dün 21:28 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz