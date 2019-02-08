Hürriyet’ten gövde gösterisi

Millet İttifakı’nın İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, ‘Görevimiz İzmit’ konulu bilgilendirme ve koordinasyon toplantısını dün Bekirpaşa’da bulunan Mevlana Kültür Merkezi’nde yoğun katılım ile gerçekleştirdi. Proje tanıtımı öncesi fikir alışverişinin yapıldığı ve seçim kampanyasında görev almak isteyenlere bilgilendirme yapılan toplantıda, Türk bayrağı, CHP bayrağı ve bez pazar çantası dağıtıldı. Ayrıca toplantı sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayın yapıldı.

İYİ PARTİ DE KATILDI

Bilgilendirme toplantısına CHP Milletvekilleri Haydar Akar, Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ruhittin Sönmez, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Aday Adayı Mümin Kozan, CHP eski Milletvekilleri Hikmet Erenkaya, Sefa Sirmen, Erol Köse, Mehmet Hilal Kaplan, CHP İzmit İlçe eski başkanı Alpaslan Seymen, Mehmet Ümit Küçükkaya, Selman Yıldırım, CHP ve İYİ Parti il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ROMANLAR ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Millet İttifakı’nın İzmit Adayı Hürriyet, partililer tarafından sokağın başında davul zurna ve meşalelerle karşılandı. Milletvekilleri Haydar Akar, Tahsin Tarhan ile birlikte kol kola salona doğru yürüyen Hürriyet’e partiler de eşlik etti. Mevlana kültür Merkezi önünde roman vatandaşlar Hürriyet’i karşılayarak çiçek takdim etti. Ardından “Romanlar onurumuzdur” sloganları attılar.

SALONUN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ

Seçim kampanyası hakkında bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı oldukça coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Salona sığmayan partililerin kimi ayakta kalırken kimi ise dışarıda beklemek zorunda kaldı. Partililer sık sık “İzmit’in çocuğu Fatma Kaplan Hürriyet” sloganları attı. Hürriyet’e yoğun ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çekilmek için adeta sıraya girdi. Programın başlamasına yakın salonun elektrikleri kesildi. Yaklaşık 1 dakika süren elektrik kesintisinde “Trafoya kedi girmiştir” diye anons yapılmasının ardından salondaki herkes alkışladı. Elektriklerin geri gelmesi ile birlikte program başladı.

MİLLET İTTİFAKI’NIN MİMARI BURADA

Programda açılış konuşmasını yapan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Millet ittifakının esas mimar burada. Gülümse İzmit Hürriyet geliyor. Biz buna inandık, sizler de inandınız. Bizimle ilgili yanlış telaffuzlarda bulunan liderler var. Cumhurbaşkanı, herkesin lideri ve babası olmalıdır. Bize zillet ittifakı diyorlar. Bunlar milletin öz çocuklarıdır. Sen çok aldın, ben az aldım diye değil, bir değişimin içinde olmak için biz buradayız” açıklamalarında bulundu.

EŞKIYANIN NEREYİ BASACAĞI BELLİ OLMAZ

Yıldız’ın ardından konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bugün bu coşkuyu görünce 31 Mart’ta bu işin kesin olarak bittiğini gördüm. Ama bu coşku bizi gevşetmesin. 31 Mart’a kadar 24 saat çalışacağız. Eşkıyanın gece nereyi basacağı belli olmaz. Bunlardan her şey beklenir. Biz her şeye hazırlıklıyız. Sandıklara sahip çıkacağız. Millet İttifakı’nı Kocaeli’de ve İzmit’te başarılı yapacağız. Bunu ben değil siz yapacaksınız. Size sonsuz güveniyorum. Leyla Atakan ile başlayıp Sefa Sirmen ile devam eden bir sosyal belediyecilik anlayışımız var. Şimdi İzmit’e bir kadın eli değecek” dedi.

MART’IN SONUNU BAHAR YAPACAĞIZ

Sarıbay’ın ardından sahneye gelen Hürriyet, “Beni çok heyecanlandırdınız. Sevilmek çok güzel bir şey. Bu kadar büyük bir toplantı olacağını ben de tahmin etmemiştim. Yola çıktığımda inancım tamdı. Ama bundan sonra sizin inancınız ve kararlılığınız benim inancımı bin kat arttırdı. Hepimiz buraya Mart’ı sonunu bahar yapmaya geldik. Artık salonlara sığmıyoruz. Bugün anlaşıldı bundan sonra toplantılarımızı kapalı spor salonlarında yapacağız” dedi.

KENTİN IŞIKLARI BİLEREK SÖNDÜRÜLDÜ

İzmit’i bulunduğu konumdan daha iyi yere getirmek için ortak akıl ile hepimizin amacı olacak diyen Hürriyet, “İzmit’i yeniden ayağa kaldırmak için omuz omuza yürüyeceğiz. 15 yıl içinde bu kentin ışığı ne yazık ki bilerek söndürüldü. İzmit sıradan bir şehir haline geldi. Ben yaptım oldu anlayışında bir belediyecilik hakim. Vahşi betonlaşma almış başını gidiyor. Çocukların yeşile ve maviye hasret kaldığı bir dönemden geçiyoruz” diye konuştu.

SÖZÜM SÖZ İZMİT’İ BİRLİKTE KURACAĞIZ

Hürriyet, “İzmit içinde yer alan büyük kuruluşlar bir bir kepenk kapatıyor. Bu şehri yönetenler seyrediyor. Biz çözüm belediyeciliğini, halkçı belediyeciliği ortaya koyacağız. Amacımız İzmit’i bir araya getiren herkesin hayatını kolaylaştırmak. Sözüm söz yaşamaktan gurur duyduğumuz İzmit’i birlikte kuracağız. Ülkede huzur, yerel de huzur ve evimizde huzur hakim olacak. Şeffaf ve hesap veren olacağız. Kaynakları yerinde ve adil kullanacağız. Asla israf etmeyeceğiz. Kaynakları vatandaş için kullanacağız” şeklinde konuştu.

KÖYLERİMİZİ KALKINDIRACAĞIZ

Okullara ve eğitime sonuna kadar destek vereceğiz diyen Hürriyet, “Köylerimizi kalkındıracağız. Kentsel dönüşümde mağdur etmeden yerinde dönüşüm sağlayacağız. Spor faaliyetlerinde öncü olacağız. Yaşayan şehir, güvenli şehir, vizyon sahibi, festival kenti, cazibe kenti İzmit’i kurmak için sizin desteğinizle seçim gününe kadar çok çalışacağız. Size söz 5 yıl sonra asfalt döken belediye başkanı olmayacağım” açıklamalarında bulundu.

HÜRRİYET YOKSULLARIN BAŞKANI OLACAK

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “İzmit’te sanat vardı, kültür vardı. Herkes İzmit’i biliyordu. Hafta sonu vatandaşlar İstanbul’dan akın akın İzmit’e geliyordu. Leyla Atakan, Erol Köse, Sefa Sirmen, Hikmet Erenkaya’yı düşünün bir de son zamanki belediye başkanlarını düşünün. Bunlar rantçıların, alışveriş merkezlerinin, müteahhitlerin başkanı oldu. Fatma Kaplan Hürriyet, yoksulların, işsizlerin, kadınların başkanı olacak. Hürriyet, Cedit Mahallesi’nde ayağında ayakkabısı olmayan yoksul çocukların başkanı olacak” dedi.

YENİ BİR YILDIZ HAZIRLIYORUZ

Tarhan’ın ardından söz alan CHP Milletvekili ve PM Üyesi Haydar Akar, “Türkiye’ye yeni bir yıldız hazırlıyoruz. Onun adı Fatma Kaplan Hürriyet. Fatma Kaplan Hürriyet, ben istedim diye, ilçe örgütü istedi diye, il başkanı istedi diye aday olmadı. İzmitliler istediği için aday yaptık. Biz yine marka şehir olmak istiyoruz, biz yine Kocaelispor’un Türkiye’de konuşulmasını istiyoruz dediler. Bunu da Fatma Kaplan Hürriyet yapabilir diyerek Hürriyet’i aday istediniz” diye konuştu.

BELEDİYECİLİK İSMİNDE DEĞİL GÖNLÜNDE GÖNÜL OLANLARIN İŞİ

Akar, “Belediyecilik işi isminde gönül olanların değil, gönlünde İzmit olanların işidir. Fatma Kaplan Hürriyet’in de gönlünde İzmit var. Merak etmeyin, İzmit’ten atılan tokat tüm Türkiye’ye yayılacak. Fatma hanım, kentimizin en çalışkan vekiliydi. Genel başkanımız, Grup Başkanvekilimiz Fatma hanımın adaylığına karşı çıkmıştı ama biz kabul etmedik. İzmit’i Fatma hanımla alırız dedik. Fatma hanım bunu tek başına yapamaz, iş artık sizde. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Mart’ın sonu bahar” dedi.

KAÇ AİLE VARSA ZİYARET EDECEKSİNİZ

Akar’ın ardından söz alan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Fatma Kaplan Hürriyet’e İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut’a ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök’e seçim sandık kurulları listelerini teslim etti. Çakar, “Sandık kurullarında görevli olan arkadaşlarımıza sandık kurulu listelerini teslim ediyoruz. Her sandık kurulu temsilcisi, listesinde bulunan kaç aile varsa tek tek ziyaret edecek. Her sandık kurulu temsilcisi, görevlisi olduğu sandığın komutanı olacak” dedi. Selin BECER