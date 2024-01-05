Belediye personeli hayatını kaybetmişti! Belediyeden açıklama geldi!

Derince Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği tarafından düzenlenen 'Sarıkamış Şehitleri'ni Anma' etkinliklerine katılmak için Sarıkamış'a giden kafile bu sabah 07.45 sıralarında Karakurt mevkiinde kaza yapmıştır. Belediyemiz tarafından tahsis edilen otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren şoförümüz Ömer Urağ ve vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."