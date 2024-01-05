Derince Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği tarafından düzenlenen 'Sarıkamış Şehitleri'ni Anma' etkinliklerine katılmak için Sarıkamış'a giden kafile bu sabah 07.45 sıralarında Karakurt mevkiinde kaza yapmıştır. Belediyemiz tarafından tahsis edilen otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren şoförümüz Ömer Urağ ve vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
- Gündem
Belediye personeli hayatını kaybetmişti! Belediyeden açıklama geldi!
Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği tarafından düzenlenen 'Sarıkamış Şehitleri'ni Anma' etkinliklerine katılmak için Sarıkamış'a giden vatandaşları taşıyan otobüsün karıştığı kazada iki kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı. Yaşamını yitirenlerden birisinin Derince Belediyesi personellerinden Ömer Ural olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin Derince Belediyesi'nden açıklama geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.