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Adil Şahpaz'ın ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Adana'da lüks otomobiliyle önce yayaya çarpıp daha sonra da bir otomobile vurarak 1'i kız çocuğu, diğeri üniversite öğrencisi 2 kişinin ölümüne aynı aileden de 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen üniversite öğrencisi sürücü yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda 4 Şubat akşamı meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Muhammet A. (22) 01 ASL 74 plakalı otomobiliyle giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Adil Şahpaz'a (20) çarptı. Muhamet A.'nın kullandığı otomobil, daha sonra da önünde seyir halinde olan Mustafa Akgül (41) yönetimindeki 48 M 0606 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akgül'ün kullandığı otomobil hurdaya dönerken içindeki sürücü Mustafa Akgül, kızı Sena Nur (16), eşi Hacer Akgül (40) akrabaları Medine Erol (45) ve Hürü Akyokuş (49) yaralandı, oğulları Ahmet Akgül (12) kurtuldu. Kazadan sonra Muhammet A. ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

16 YAŞINDAKİ SENA NUR HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra kazayı gören şahısların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Can-Kur ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, üniversite öğrencisi Şahpaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu arada Can-Kur ekipleri de otomobilin içinde sıkışan 5 yaralıyı kurtarmak için mücadele başlattı. Yapılan çalışma sonrası yaralı 5 kişi otomobilden çıkartıldığında 16 yaşındaki Sena Nur Akgül'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar ise Adana Şehir ve Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazeler yakınları tarafından alınarak memleketlerinde toprağa verildi. Olay yerine gelen polis ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE 4 KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLDU

Polis, yaptığı çalışma sonucunda kazaya karışıp kaçan ve 2 kişinin ölümüne 4 kişinin ise yaralanmasına neden olan sürücünün Muhammet A. olduğunu belirleyip bulanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda cinayet dedektifleri Muhammet A.'yı yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alınırken ilk ifadesinde korktuğu için kaçtığını, alkollü olmadığını kimseyle de yarış yapmadığını kazadan dolayı çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada hastanede tedavi gören yaralı karı kocanın ise felç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirlendi.

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Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - araç lüx araçmış , sorun yok . ölenlere ALLAHTAN rahmet yakınlarına sabırlar dilerim

Yanıtla . 0Beğen 09 Şubat 09:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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