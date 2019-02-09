Gölcük ilçesinde bir iş yerinden malzeme çaldığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, sanayide karoser tamirciliği yapan ve iş yerini taşımak için çatısını söken Tolga Erol, sabah geldiğinde iş yerinden bazı malzemelerin çalındığını fark etti. Erol, polis karakoluna giderek, iş yerinden yaklaşık 45 bin lira değerinde takım ve malzemelerinin çalındığını belirterek, şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucu, çalınan malzemelerin ilçedeki bir hurdacıda olduğunu tespit ederek, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Gölcük'te hırsızlık! 5 şüpheli yakalandı
Gölcük ilçesinde iş yerinden malzeme çaldığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz