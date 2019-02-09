Gölcük'te hırsızlık! 5 şüpheli yakalandı

Gölcük ilçesinde bir iş yerinden malzeme çaldığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, sanayide karoser tamirciliği yapan ve iş yerini taşımak için çatısını söken Tolga Erol, sabah geldiğinde iş yerinden bazı malzemelerin çalındığını fark etti. Erol, polis karakoluna giderek, iş yerinden yaklaşık 45 bin lira değerinde takım ve malzemelerinin çalındığını belirterek, şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucu, çalınan malzemelerin ilçedeki bir hurdacıda olduğunu tespit ederek, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.