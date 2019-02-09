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Sosyal mesaj içerikli otobüsler seferlere başladı

Ulaşım Park A.Ş’ye ait sosyal içerikli mesajların yer aldığı otobüsler seferlere başladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş’ye ait yolcu otobüslerinin arka kısmı sosyal içerikli mesajlar ile giydirildi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün öncülüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş’nin desteklediği proje kapsamında ilçeler arası hizmet veren yolcu otobüslerinin arka kısmı, Kocaeli Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim üyesi Yıldız Öncü tarafından hazırlanansosyal içerikli mesajlar ile giydirildi.

PROTOKOLÜN KATILIMI İLE SEFERE ÇIKTILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş garajında gerçekleşen programa Kocaeli İl Emniyet Müdür YardımcısıKaan Yıkılmaz, Ulaşım Park Genel Müdür Vekili Dr. Zafer Aydın, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karataş, Asayiş Şube Müdür Ömer Kodal, Otobüs İşletme Müdürü Şaban Bayram, Terminal Müdürü Murat Umut, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

VATANDAŞIMIZ BİLGİLENDİRİLMELİ

Törende kısa bir konuşma yapan Kocaeli İl Emniyet Müdür YardımcısıKaan Yıkılmaz; “Bugün önemli bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer alıyoruz. “Mesajınız Var” adını verdiğimiz proje ile Kocaeli’nin en uzak noktalarına giden 6 otobüsümüzün arkasını giydirdik. Burada günümüzde en çok rastlanan olaylara karşı sosyal içerikli bilgilendirme mesajımız var. Projede önemli desteği olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Park’ın yöneticilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ARAÇLAR İLK SEFERİNE ÇIKTI

Ulaşım Park Genel Müdür Vekili Dr. Zafer Aydın ise “Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile böyle bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer aldığımız için mutluyuz. Şuan için 6 aracımız giydirildi. İlerleyen dönemlerde sayıları artacak. Bunun yanında aynı mesajlar otobüs içerisinde de yer alıyor. Amacımız yolculuk sırasında vatandaşlarımızı dolandırıcılık başta olmak üzere birçok asayiş konusunda bilgilendirmektir” dedi. Konuşmaların ardından araçlar ilk seferlerine çıktı.

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