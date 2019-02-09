Söğüt, Kovlular ile buluştu

AKP Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, SKM programları kapsamında Gümüşhane Kovlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Dernek başkanı Menderes Kaya ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada hemşehrileri ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Söğüt, “Bizleri bu coşku ve heyecanınızla karşıladığınız için gönülden teşekkür ederim” dedi.

“ORTAK AKIL İLE YAPACAĞIZ”

Yapılacak olan tüm çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin fikirlerine önem vereceklerini dile getiren başkan adayı Şener Söğüt, “Ortak akıl ile en iyisini yapacağız. Sizlerden aldığımız talep ve öneriler doğrultusunda seçim beyannamemizi oluşturuyoruz. Gönül belediyeciliği anlayışımız içerisinde bu da var. Kültür mozaiğimizi oluşturan derneklerimiz ve diğer STK’larımız ile Körfezlilik anlayışıyla çalışacağız” dedi.