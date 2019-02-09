Kahya, hedeflerini açıkladı

Yeniden Refah Partisi (YRP) İzmit İlçe yönetiminin haftalık toplantısı geçtiğimiz günlerde ilçe binasında gerçekleşti. Toplantıda partililere seslenen ilçe başkanı Musa Kahya, “Bilgiyi kullanabilen, sorgulayan ve muhakeme yeteneği yüksek, bilgi ve teknoloji üretebilen, bilimi manevi ve ahlaki değerler sistemi ile bütünleştirmiş, inisiyatif alabilen, kararlı ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmek için yola çıktık” dedi.

YERLİ VE MİLLİ EKONOMİ

Bilim ve teknolojiye yatırımı yapan bir Türkiye inşa etmek istediklerini dile getiren ilçe başkanı Kahya, “Bizim merkezimizde insan var. Kendi kaynakları ile üretime odaklanmış, devleti, özel sektörü ve milleti borca esir etmeyen bir sistem oluşturacağı. Bu sistem, her türlü ekonomik sömürü ve israfın ortadan kaldırılmasını sağlayacak, istikrarlı, güçlü, dışa bağımlı olmayan, dahası yerli ve milli olacak” diye konuştu.