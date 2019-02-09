Mülküşehsuvar’dan Şahin geçti

İYİ Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Ercüment Şahin, seçim çalışmaları kapsamında önceki gün Mülküşehsuvar köyünü ziyaret etti. İYİ Parti İlçe Başkanı Hilal Kübra Altınay, il başkan yardımcısı Emre Evren, CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu ile iki partinin yöneticilerinin katıldığı gezi sırasında vatandaşları dinleyen başkan adayı Şahin, halkın yakın ilgisi ile karşılaştı.

“KANDIRA, HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALABİLECEK”

Uzun yıllardır aynı anlayışın yönettiği Kandıra’da hayatı değiştirip güzelleştireceklerini dile getiren Şahin, “Kandıra bu seçimle bir değişim yaşayacak. Bulduğuyla yetinen, kendi yağıyla kavrulan, oy verip karşılığında hizmet alamayan ilçe konumundan sıyrılacak. Yeniden büyük hizmetlere ulaşıp, hak ettiğini elde edecek” dedi. Şahin ayrıca ilgisi ve desteği nedeniyle Mülküşehsuvar Muhtarı Mücahit Sevim, Alefli Muhtarı İlhan Yaşar ve bölge halkına teşekkür etti.