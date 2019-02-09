Örçen: Üreten bir belediye ortaya çıkaracağız

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Başiskele Belediye Başkan Adayı Şaban Örçen, seçim programlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bölgelerinde halkın ilgisini gördüklerini belirten Örçen, yaptığı açıklamasında 31 Mart sürecini kazanmaları halinde genel başkanları Prof. Dr. Haydar Baş’ın hazırladığı Milli Ekonomi Modeli’ni yerel bazdı uygulayacaklarını ve bu da yerel yönetimlerin kalkınması anlamına geldiğini söyledi.

“ÜRETEN BİR BELEDİYE”

Milli Ekonomi Modeli’nin 4 milyar nüfuslu BRİCS ülkeleri tarafından kullanıldığını hatırlatan Örçen, “Ülkeleri zirveye taşıyan bu eşsiz model, milletimiz tarafından fırsat verildiği takdirde belediyeleri de zirveye taşıyacaktır. Başiskele Belediyemiz, bugün bulunduğu durum itibarıyla yönetilemeyen ve birçok sorunla uğraşmaktadır. Biz genel hatları ile kurumu üreten ve milletine hizmet edebilen bir belediye haline getireceğiz. Çözüm de, çözümün adresi de BTP ve Haydar Baş’tır” diye konuştu.