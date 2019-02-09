Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen, seçim çalışmaları kapsamında teşkilatının önemli isimleri ile de bir araya geldi. Özen, geçtiğimiz günlerde de partisinin tanınmış yüzlerinden olan Ahmet Kul’u ziyaret etti. Kul, “Ahmet Özen’in İzmit’te seçimi kazanacağına ve milletin teveccühü ile başkan seçileceğine inanıyorum” dedi. Özen ise, “Partimizin önemli simaları ile bu süreçte bir arada olacağız” diye konuştu” dedi.
Bugün 10:04 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 10:05 TSİ
Kul: Özen’in seçimi kazanacağına inanıyorum
Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen, seçim çalışmaları kapsamında teşkilatının önemli isimleri ile de bir araya geldi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:04 TSİ - Siyaset
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz