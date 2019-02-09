Kul: Özen’in seçimi kazanacağına inanıyorum

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen, seçim çalışmaları kapsamında teşkilatının önemli isimleri ile de bir araya geldi. Özen, geçtiğimiz günlerde de partisinin tanınmış yüzlerinden olan Ahmet Kul’u ziyaret etti. Kul, “Ahmet Özen’in İzmit’te seçimi kazanacağına ve milletin teveccühü ile başkan seçileceğine inanıyorum” dedi. Özen ise, “Partimizin önemli simaları ile bu süreçte bir arada olacağız” diye konuştu” dedi.