Aygün günü yoğun geçirdi

AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, SKM programları kapsamında önceki gün sabah Yenikent İmam-ı Azam Camii’nde düzenlenen ‘gençlik buluşması’na katıldı. Burada kılınan namaz sonrasında gençlerle sohbet eden ve iletilen talepleri dinleyen Aygün, “Sizlerin önerileriniz bizler için öncelikli olacak” dedi.

EV TOPLANTILARINA KATILDI

Başkan adayı Aygün, daha sonra ise Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Ahmet Taşçı ile bir araya geldi ve sektör esnafının sorun ve önerilerini dinledi. Aygün son olarak kadın kolları tarafından Sırrıpaşa ve Çenedağ mahallelerinde düzenlenen ev toplantılarına katıldı ve burada bir araya geldiği kadınlardan taleplerini dinledi.