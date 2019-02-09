Nail Baki: Etin fiyatı 20 lira olacak

31 Mart yerel seçim öncesi ziyaretlerini sürdüren ve vatandaşlarla yakın bir diyalog içinde olan Demokrat Parti (DP) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nail Baki, Türk Anneler Derneği’ne konuk oldu. Dernek yöneticileri ile buluşmasında çocukların gelişimini çok önemsediğini dile getiren Baki, “Gelişim çağındaki çocukların bol bol et tüketmeleri gerekiyor. Bu nedenle başkanlığı kazandığında bu şehirde et 20 lira olacak” dedi.
“KAPINIZA GELECEĞİZ”
Sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Baki, “Türkiye’de her 826 kişiye bir dernek düşüyor. Avrupa’da bu oran hayli yüksek. İnsanları STK’lara teşvik ederek, sosyal bir hareket başlatacağız. Sorunlarınızı biliyorum. 1 Nisan’dan sonra biz sizin kapınıza geleceğiz” diye konuştu. Dernek başkanı Halide Özden Koçyiğit de Nail Baki’nin projelerini benimsediklerini ve kentin genç başkanlara ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Vatandaş - Batı denilen yunanistanda etin kilosu 2 Euro yani 12 tl onlarda askari ücret bizden yüksek şimdi bu seçimlerde bana bu hükümet ne anlatırsa anlatsın hikaye.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.