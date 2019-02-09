Nail Baki: Etin fiyatı 20 lira olacak

31 Mart yerel seçim öncesi ziyaretlerini sürdüren ve vatandaşlarla yakın bir diyalog içinde olan Demokrat Parti (DP) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nail Baki, Türk Anneler Derneği’ne konuk oldu. Dernek yöneticileri ile buluşmasında çocukların gelişimini çok önemsediğini dile getiren Baki, “Gelişim çağındaki çocukların bol bol et tüketmeleri gerekiyor. Bu nedenle başkanlığı kazandığında bu şehirde et 20 lira olacak” dedi.

“KAPINIZA GELECEĞİZ”

Sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Baki, “Türkiye’de her 826 kişiye bir dernek düşüyor. Avrupa’da bu oran hayli yüksek. İnsanları STK’lara teşvik ederek, sosyal bir hareket başlatacağız. Sorunlarınızı biliyorum. 1 Nisan’dan sonra biz sizin kapınıza geleceğiz” diye konuştu. Dernek başkanı Halide Özden Koçyiğit de Nail Baki’nin projelerini benimsediklerini ve kentin genç başkanlara ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.