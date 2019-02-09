Etkinlik Körfez Hereke Sahilinde bulunan kültür merkezinde yapılacak. Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Hereke Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Körfez Hereke Sahili’nde bulunan kültür merkezinde düzenleyeceği programla 101’inci kurtuluş yılını kutlayacak. 15 Şubat Cuma günü saat 19.00’da düzenlenecek olan programa Prof. Dr. Alpaslan Demir, Tarihçi Yazar Volkan Şenel, konuşmalarıyla katılacak. Geceye Onur Akgül’de şarkılarıyla renk katacak. Halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin de yapılacağı etkinliği tüm Kocaelililer ve Gümüşhaneliler davetli.
Bugün 10:42 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 10:45 TSİ
Gümüşhaneliler bu organizasyonda buluşacak
Hereke Gümüşhaneliler Derneği, Gümüşhane’nin kurtuluşunun 101’inci yıl dönümünü kutlayacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:42 TSİ - Kültür-Sanat
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz