Gümüşhaneliler bu organizasyonda buluşacak

Etkinlik Körfez Hereke Sahilinde bulunan kültür merkezinde yapılacak. Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Hereke Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Körfez Hereke Sahili’nde bulunan kültür merkezinde düzenleyeceği programla 101’inci kurtuluş yılını kutlayacak. 15 Şubat Cuma günü saat 19.00’da düzenlenecek olan programa Prof. Dr. Alpaslan Demir, Tarihçi Yazar Volkan Şenel, konuşmalarıyla katılacak. Geceye Onur Akgül’de şarkılarıyla renk katacak. Halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin de yapılacağı etkinliği tüm Kocaelililer ve Gümüşhaneliler davetli.