İzmit Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesi Altaylı Sokak'ta oturan Rabak emeklisi Mustafa Kadı (70) geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü Medical Park İzmit Hastanesi’nde vefat etti. Yenişehir Mahalle Muhtarlığı için aday da olan Mustafa Kadı’nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yavuz Selim Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verilecek.
Bugün 10:45 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 10:48 TSİ
Mustafa Kadı, vefat etti
İzmit Yenişehir Mahallesi'nde oturan Rabak emeklisi Mustafa Kadı hayatını kaybetti.
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Bugün 10:45 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz