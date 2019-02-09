Mustafa Kadı, vefat etti

İzmit Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesi Altaylı Sokak'ta oturan Rabak emeklisi Mustafa Kadı (70) geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü Medical Park İzmit Hastanesi’nde vefat etti. Yenişehir Mahalle Muhtarlığı için aday da olan Mustafa Kadı’nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yavuz Selim Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verilecek.