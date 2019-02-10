Körfez-Nevşehir / Yomra-Gebzespor

3. Lig 1. Grup’taki iki Kocaeli temsilcisi de bugün sahalara çıkıyor. 20 puanla 12. Sırada bulunan Gebzespor, 30 puanla 5. Sırada Play-Off’a tutunmak isteyen Yomraspor’u konuk olacak. Bu maç saat 13.00’te başlayacak. Son sıradaki Kocaeli temsilcisi gençlerden kurulu Körfez SK ise, geçen haftaki 1-1’lik Tire beraberliği sonrasında 3 puan almak için Nevşehir’i konuk edecek. Ancak Tita (Melih Gökçek)’i kadrosunda barındıran Nevşehir ekibi de 40 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu maç Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanacak ve 13.30’da başlayacak.