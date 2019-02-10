3. Lig 1. Grup’taki iki Kocaeli temsilcisi de bugün sahalara çıkıyor. 20 puanla 12. Sırada bulunan Gebzespor, 30 puanla 5. Sırada Play-Off’a tutunmak isteyen Yomraspor’u konuk olacak. Bu maç saat 13.00’te başlayacak. Son sıradaki Kocaeli temsilcisi gençlerden kurulu Körfez SK ise, geçen haftaki 1-1’lik Tire beraberliği sonrasında 3 puan almak için Nevşehir’i konuk edecek. Ancak Tita (Melih Gökçek)’i kadrosunda barındıran Nevşehir ekibi de 40 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu maç Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanacak ve 13.30’da başlayacak.
Bugün 07:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 10:50 TSİ
Körfez-Nevşehir / Yomra-Gebzespor
3. Lig 1. Grup’taki iki Kocaeli temsilcisi de bugün sahalara çıkıyor. 20 puanla 12. Sırada bulunan Gebzespor, 30 puanla 5. Sırada Play-Off’a tutunmak isteyen Yomraspor’u konuk olacak.
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Bugün 07:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz