BAL İki içeride, iki dışarıda

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’ta mücadele eden Kocaeli takımlarından ikisi dışarıda ikisi içeride oynayacak. Geçen hafta Bornova deplasmanında sahaya 9 kişi çıkıp, 25. dakikada 6 kişi kalarak ceza yemekten kurtulan ve 3-0 hükmen mağlup olan Başiskele Doğantepe’de krizin aşılmaması için çaba sarf edildi. Takım bugün de lider İzmir Aliağa karşısına çıkacak. Çayırovaspor ise İstanbul’da Gazi Osman Paşa deplasmanında terleyecek. Belediye Derince, İstanbul Vefaspor’u, Büyükderbent ise Bozüyük Vitraspor’u konuk edecek. Başiskele’nin maçı 13.00, diğerleri 14.00’te başlayacak.