Kocaeli U19 Futbol Ligi’nde bugün üç ayrı grupta birer maç var.
Program şöyle…
A-KÖRFEZ İL.-GÜNEŞ 15.00 ESENTEPE
B-İZMİT FK-B.BAŞARAN 14.00 A.KALKAVAN
C-KULLAR-NUSRETİYE 13.00 Ş.A.KULAKSIZ
U-19’da üç grupta 3 maç var…
Kocaeli U19 Futbol Ligi’nde bugün üç ayrı grupta birer maç var.
A-KÖRFEZ İL.-GÜNEŞ 15.00 ESENTEPE
B-İZMİT FK-B.BAŞARAN 14.00 A.KALKAVAN
C-KULLAR-NUSRETİYE 13.00 Ş.A.KULAKSIZ
Bugün 07:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz