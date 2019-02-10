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Bugün 08:30 TSİ- Spor G: Dün 10:53 TSİ

U-16 Ligi’nde heyecan sürüyor

Kocaeli U16 Futbol Ligi’nde gündem yine yoğun.

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Kocaeli U16 Futbol Ligi’nde gündem yine yoğun. 6 grupta toplam 8 maç oynanacak.

Program şöyle:

B-YEŞİLOVA-D.BİRLİK                    13.00     CEPHANELİK

C-ÇINARLI-İZMİT G.B                      17.00     DERİNCE SUNİ

C-Y.KANDIRA-K. GENÇ                  15.00     CEPHANELİK

D-T.DEFNE-ŞİRİN                           13.00     KARAMÜRSEL

E-HİSAREYN-ÇAMÇUKUR             13.00     HİSAREYN

G-ÇERKEŞLİ-M.FENARİ                 15.00     ÇERKEŞLİ

H-Ç.Ş.PINAR- B.BAĞI                     15.00     Ş.PINAR

H-ÇAYIROVA-DİLOVASI B.             15.00     KUŞTEPE

Bugün 08:30 TSİ - Spor

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