U-16 Ligi’nde heyecan sürüyor

Kocaeli U16 Futbol Ligi’nde gündem yine yoğun. 6 grupta toplam 8 maç oynanacak.
Program şöyle:
B-YEŞİLOVA-D.BİRLİK 13.00 CEPHANELİK
C-ÇINARLI-İZMİT G.B 17.00 DERİNCE SUNİ
C-Y.KANDIRA-K. GENÇ 15.00 CEPHANELİK
D-T.DEFNE-ŞİRİN 13.00 KARAMÜRSEL
E-HİSAREYN-ÇAMÇUKUR 13.00 HİSAREYN
G-ÇERKEŞLİ-M.FENARİ 15.00 ÇERKEŞLİ
H-Ç.Ş.PINAR- B.BAĞI 15.00 Ş.PINAR
H-ÇAYIROVA-DİLOVASI B. 15.00 KUŞTEPE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz