U-14’te 10 maç oynanacak

U-14 Futbol ligi de yoğun bir gün geçiriyor. Gündemde 10 maç var… Bu maçlar bol gol ve heyecan vaat ediyor…

Program şu şekilde…

A-41 FK-İZMİT BLD. 11.00 CEPHANELİK

A-ÇAMLITEPE-TAŞKÖPRÜ B. 13.00 ESENTEPE

C-İZMİT G.B.-KOCAELİ 13.00 M.A. KAĞITÇI

C-Ç.PLAJYOLU-B.DERİNCE 12.00 AVNİ KALKAVAN

D-GÜNEŞ-KÖRFEZ G.B 11.00 M.A.KAĞITÇI

D-KARTEPE B.-İ.YILDIZ 13.00 ARSLANBEY

E-HARBİŞ-GÖLCÜK ÇİFTLİK 10.00 KAVAKLI

H-Ç.ŞEKERPINAR-D.KALE 12.00 ŞEKERPINAR

H-Ç.GÜMÜŞ-M.PAŞA 13.30 ŞEKERPINAR

G-ÇAYIROVA-DARICA 17.00 KUŞTEPE