U-14’te 10 maç oynanacak

U-14 Futbol ligi de yoğun bir gün geçiriyor. Gündemde 10 maç var… Bu maçlar bol gol ve heyecan vaat ediyor…
Program şu şekilde…
A-41 FK-İZMİT BLD. 11.00 CEPHANELİK
A-ÇAMLITEPE-TAŞKÖPRÜ B. 13.00 ESENTEPE
C-İZMİT G.B.-KOCAELİ 13.00 M.A. KAĞITÇI
C-Ç.PLAJYOLU-B.DERİNCE 12.00 AVNİ KALKAVAN
D-GÜNEŞ-KÖRFEZ G.B 11.00 M.A.KAĞITÇI
D-KARTEPE B.-İ.YILDIZ 13.00 ARSLANBEY
E-HARBİŞ-GÖLCÜK ÇİFTLİK 10.00 KAVAKLI
H-Ç.ŞEKERPINAR-D.KALE 12.00 ŞEKERPINAR
H-Ç.GÜMÜŞ-M.PAŞA 13.30 ŞEKERPINAR
G-ÇAYIROVA-DARICA 17.00 KUŞTEPE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz