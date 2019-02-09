Ligde bir erken final de yarın oynanacak. Geçtiğimiz hafta ligin açılışında Karamürsel ile İlimtepe, iki grubun şampiyonu olarak karşılaşmış ve İlimtepe 1-0 kazandığı maçı, kural hatası yapması nedeniyle 3-0 kaybetmişti. Karamürsel averajla liderliğe otururken, Değirmendere de zirveye ortak olmuştu yarın bu iki takım müthiş bir saça tutuşacak. 18.00’de başlayacak maç Kavaklı Stadı’nda oynanacak. Günün diğer maçlarında ise İhsaniye-Bağdat, İlimtepe-D.Sırrıpaşa kozlarını paylaşacaklar.
Bugün 11:43 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:46 TSİ
Skandalla başlayan ligde ikinci hafta
Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda ikinci hafta maçları yarın oynanıyor.
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Bugün 11:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz