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Skandalla başlayan ligde ikinci hafta

Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda ikinci hafta maçları yarın oynanıyor.

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Ligde bir erken final de yarın oynanacak. Geçtiğimiz hafta ligin açılışında Karamürsel ile İlimtepe, iki grubun şampiyonu olarak karşılaşmış ve İlimtepe 1-0 kazandığı maçı, kural hatası yapması nedeniyle 3-0 kaybetmişti. Karamürsel averajla liderliğe otururken, Değirmendere de zirveye ortak olmuştu yarın bu iki takım müthiş bir saça tutuşacak. 18.00’de başlayacak maç Kavaklı Stadı’nda oynanacak. Günün diğer maçlarında ise İhsaniye-Bağdat, İlimtepe-D.Sırrıpaşa kozlarını paylaşacaklar.

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