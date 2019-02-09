Skandalla başlayan ligde ikinci hafta

Ligde bir erken final de yarın oynanacak. Geçtiğimiz hafta ligin açılışında Karamürsel ile İlimtepe, iki grubun şampiyonu olarak karşılaşmış ve İlimtepe 1-0 kazandığı maçı, kural hatası yapması nedeniyle 3-0 kaybetmişti. Karamürsel averajla liderliğe otururken, Değirmendere de zirveye ortak olmuştu yarın bu iki takım müthiş bir saça tutuşacak. 18.00’de başlayacak maç Kavaklı Stadı’nda oynanacak. Günün diğer maçlarında ise İhsaniye-Bağdat, İlimtepe-D.Sırrıpaşa kozlarını paylaşacaklar.