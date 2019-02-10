2-A’da yarın süper bir maç var: Kocaeli Körfez-Çayırtepe

2. Küme Futbol Ligi A Grubu’nda yarın süper bir maç var. 10 puanlı üç zirve ortağından ikisi karşılaşacak ve testilerden biri kırılacak. Beraberlik halinde ise Selanik yalnız kalabilecek. Çayırtepe ile Körfez karşılaşırken, Selanik ise Çenesuyu ile nispeten daha kolay bir maç oynayacak.