2. Küme Futbol Ligi A Grubu’nda yarın süper bir maç var. 10 puanlı üç zirve ortağından ikisi karşılaşacak ve testilerden biri kırılacak. Beraberlik halinde ise Selanik yalnız kalabilecek. Çayırtepe ile Körfez karşılaşırken, Selanik ise Çenesuyu ile nispeten daha kolay bir maç oynayacak.
Bugün 06:00 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:47 TSİ
2-A’da yarın süper bir maç var: Kocaeli Körfez-Çayırtepe
2. Küme Futbol Ligi A Grubu’nda yarın süper bir maç var.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz