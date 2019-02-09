Kocaeli 2.küme Futbol ligi C Grubu’nda yarın zirvedeki Yarımcaspor ile takipçilerinden Mertspor süper bir saç sergileyecek. Yarımcaspor 12 puanla zirvede yer alırken, Mertspor da 10 puanla takibini sürdürüyor. 10 puanlı ikinci sıradaki Turgutspor da yarın Üçyoldoğu ile karşı karşıya gelecek.
Bugün 08:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:49 TSİ
2-C’de zirve netleşecek: Mertspor-Yarımca
Kocaeli 2.küme Futbol ligi C Grubu’nda yarın zirvedeki Yarımcaspor ile takipçilerinden Mertspor süper bir saç sergileyecek.
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Bugün 08:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz