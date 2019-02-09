2-C’de zirve netleşecek: Mertspor-Yarımca

Kocaeli 2.küme Futbol ligi C Grubu’nda yarın zirvedeki Yarımcaspor ile takipçilerinden Mertspor süper bir saç sergileyecek. Yarımcaspor 12 puanla zirvede yer alırken, Mertspor da 10 puanla takibini sürdürüyor. 10 puanlı ikinci sıradaki Turgutspor da yarın Üçyoldoğu ile karşı karşıya gelecek.