Bugün 08:30 TSİ - Spor

2-E’de gözler bu maçta olacak: Ulaşlı-Karatepe

Kocaeli 2. Küme E Grubu Futbol Ligi’nde lider Ulaşlıspor, bugün bir puan gerideki takipçilerinden Karatepe ile zorlu bir 90 dakika yaşayacak.