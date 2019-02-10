Kocaeli 2. Küme E Grubu Futbol Ligi’nde lider Ulaşlıspor, bugün bir puan gerideki takipçilerinden Karatepe ile zorlu ir 90 dakika yaşayacak. Ulaşlı 8, Karatepe 7 puana sahip. Uzuntarla oynamadan hükmen kazanacak, Kızderbent ise Anadolu Yeniköy’e konuk olacak.
Bugün 08:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:50 TSİ
2-E’de gözler bu maçta olacak: Ulaşlı-Karatepe
Kocaeli 2. Küme E Grubu Futbol Ligi’nde lider Ulaşlıspor, bugün bir puan gerideki takipçilerinden Karatepe ile zorlu bir 90 dakika yaşayacak.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz