Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi G Grubu’nda 9 puanla ikinci sırada yer alan lider takipçisi Darıcaspor, 6 puanla üçüncü sırada yer alan Genç Kale ile karşılaşıyor. Lider 41 Karadeniz takımı ise dinleniyor.
Bugün 07:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:51 TSİ
2-G’de Darıca ile Genç Kale karşılaşıyor
Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi G Grubu’nda 9 puanla ikinci sırada yer alan lider takipçisi Darıcaspor, 6 puanla üçüncü sırada yer alan Genç Kale ile karşılaşıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 07:30 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz