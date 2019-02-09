'Yıldız Erkek Hentbol'de 8 çeyrek finalist belli oldu

Daha önce dilekçe vererek şampiyonadan çekilen Yeniköy Sepetlipınar Ortaokulu karşısında, 30 Ağustos Ortaokulu maçı hükmen kazandı. Diğer maçta ise Gebze Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu takımı salonda hazır bulundu, Çayırova Özel İsabet maça çıkmadı ve o da hükmen yenildi. Her iki takımın hanesine de 1-0 hükmen galibiyet yazıldı ve bu takımlar çeyrek finalist oldu.

8 TAKIM BELLİ OLDU…

Derince Spor Salonu’nda oynanan 2 maçın ardından Kirazlıyalı Tevfik Fikret O.O., 7. Boru Ortaokulu’nu 14-5 yendi ve ikinci çeyrek finalist oldu. Günün son maçında ise adeta nefesler kesildi. Özel Körfezim Ortaokulu, Fahreddin Paşa Ortaokulu’nu 5-4 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

ÇEYREK FİNALLER YARIN…

Öylece, eleme maçları sonrasında sekiz çeyrek finalist belli olurken, yarın oynanacak maçların ardından, yarı finale çıkacak 4 takım belirlenecek. Çarşamba günü yarı final maçları, Cuma günü de final maçları oynanarak Kocaeli şampiyonları belli olacak. Ahmet AKAY

Çeyrek Final Maçları (Pazartesi):

10.00 Petkim OO-30 Ağustos OO

11.15 Farabi OO-Özel Körfezim

12.30 B.Derbent-K.Yalı Tevfik Fikret

13.45 Fahreddin Paşa-A.Zeki Büyükkuş

7 BORU OO: 5 KİRAZLIYALI TEVFİK FİKRET: 14

SALON: Derince

HAKEMLER: Ahmet Can Türkmen ***, Ceyda Türel ***

7 BORU OO: Muhammet Arslan ***, Seyit ***, Okan ***, Muhammet ***, Mertcan ***, Muhammet Hanifi Oruç **, Muhammet Yalçın ***, Onur **, Yağız **, Esat **, Ömer **, Bahadır **, Mustafa **, Ali Çevik **

KİRAZLIYALI TEVFİK OO: Semih ***,Y.Emre ****, Sait ****, Yusuf ***, Mert ***, Şahin ***, Ali ***, Selahattin ***, Tolga **, İsmial **, Emrullah **, Burak ***, Resül **

GOLLER: Seyit (1), Okan (1),Muhammet (1), Mertcan (1), Muhammet Yalçın (1)(7.Boru OO), Sait (6), Y.Emre (5), Azat (2), Ali (1)(Kirazlıyalı Tevfik OO)

FAHREDDİN PAŞA OO: 4 ÖZEL KÖRFEZİM OO: 5

SALON: Derince

HAKEMLER: Hacer Özkan Balta ***, Burak Can Ertürk ***

FAHREDDİN PAŞA OO: Fatih ***, Yunus ***, Muhammet ***, Emirhan Ceylan **, Ahmet ***, Batuhan **, Abdullah **, Zengin **, Konuralp **, Mert **, Ayberk ***, Mustafa **

ÖZEL KÖRFEZİM OO: Ali İhsan ***, Hamid ****, Muhammet ***, Mehmet ***, Ömer Faruk Söğüt ***, Berat ***, Furkan **, Teoman **, Yiğit Ege ***, Ömer Faruk Miran ***

GOLLER: Ahmet (2), Yunus (1), Abdullah (1)(Fahriddin OO), Hamid (4), Berat (1)(Özel Körfezim OO)