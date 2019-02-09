Bu mahallelerde elektrikler kesilecek!

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SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın Kocaeli’de 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisi İzmit, Başiskele, Gölcük, Kartepe, Kandıra, Gebze ve Dilovası ilçelerinde olacak. kesintiler bazı bölgelerde saatlerce sürecek İşte kesinti yaşanacak bölgeler:

İZMİT

09:00 12:00

Karadenizliler Mah., Alperen Sk Ali İslam Barbaros Cd Bosna Hersek Sk Can Sk D-130 Yan Yol Cd Elmalı Sk Emre Sk Ermiş Sk Fakülte Cd Fasıl Sk Furuncu Sk Filiz Sk Hacı Bekir Sk Hacı İdris Sk Halil Sk Horon Sk Işıklı Sk Kahraman Sk Kahve Sk Kayalı Sk Kağan Sk Koca Sk Korgan Sk Kullar Cd Kirazlı Sk Lalezar Sk Mavi Boncuk Sk Nergiz Sk Ordulu Cd Ordulular Sk Ozan Sk Saka Sk Sayıl Sk Türkmen Sk Uzun Sk Yeniçeri Sk Yıldız Sk Yoncalı Sk Ziraat Sk Çay Sk Çiftlik Sk Çiçekler Sk Çiğdem Sk Ördekli Sk Üçevler Sk Üçüncüoğlu Sk İlim Sk Şenkaya Sk Körfez Mah., Ankara Karayolu Cd Mahmutpaşa Mah., D-130 Yan Yol Cd Kanalyolu Cd Ovacık Mah., 2045. Sk. Kullar Cd Sanayi Mah., D-130 Karayolu.. Cd Dsi Tesisleri Yolu Sk Yaya Üst Geçidi Sk Öz Burçak Sk Vezirçiftliği Mah., 2721. Sk. 4108. Sk. Akbaş Sk Akşemsettin Sk Ali Aygün Sk Bahar Sk Bağın Sk Buhara Sk Bilge Sk Celep Sk D-130 Karayolu.. Cd D-130 Yan Yol Cd Dülger Sk Fakülte Cd Gedik Sk Gül Sk Güldeste Sk Hicaz Sk Körfez Sk Köroğlu Sk Memnun Sk Park Sk Samur Sk Serçe Sk Seyid Cd Ulucami Cd Yalkım Sk Özgenç Sk İkizler Sk İnanç Sk Şehit Abumuhammet Özbaş Sk

GÖLCÜK

11:00 13:00

Karaköprü Mah., Atatürk Blv Deniz Sk Hanımeli Sk Hazan Sk Kanarya Sk Kardelen Sk Kurtuluş Cd Nergiz Sk Ulus Sk Umut Sk Ömer Seyfettin Cd İsmail Hakkı Zeytinoğlu Cd Sepetlipınar Mah., Balaban Sk Derya Cd 09:00 17:00 Hasaneyn Mah., 1154. Sk. Akyol Sk Ali Ağa Sk Arnavut Sk Cemal Ağa Sk Düzalan Sk Erenkaya Sk Erenler Sk Esertepe Sk Eyüp Sabri Kalyoncuoğlu Sk Halil Uzuner Sk Hasan Ağa Sk Hüseyin Ağa Sk Nimetiye Merkez Mevkii Küme Evl Saral Sk Yeni Sk Yıldırımlar Cd İbrahim Çavuş Sk Şehit Fevzi Uzuner Sk Şehit Rafet Kalyoncu Sk Şehit İlyas Akman Cd Hisareyn Merkez Mah., Atatürk Cd Nüzhetiye Mah., Nüzhetiye Merkez Mevkii Küme Evl Sakar Bıçkı Mevkii Küme Evl Nimetiye Mah., Hasan Ağa Sk Nimetiye Merkez Mevkii Küme Evl Yıldırımlar Cd Panayır Mah., Atilla Sk

BAŞİSKELE

09:00 13:00

Damlar Mah., Barışık Sk Bağımsız Sk Kızılağaç Sk Koca Orman Cd Mücahit Sk Sancaktar Sk Sevde Sk Tat Sk Yekta Sk Yener Sk Kılıçarslan Mah., Komşu Sk Sadık Sk İznik Cd Servetiye Karşı Mah., 5116. Sk Armut Boğazı Mevkii Küme Evl Hacı Haliller Mevkii Küme Evl Hasanağa Mevkii Piknik Sk Yeşilkent Mah., Şehitekrem Mah., 10024. Sk. 1013/2. Sk 1151. Sk. 235. Sk. 32. Sk. 5101/6. Sk Ada Karanfili Sk Altın Şehir Sk Anafartalar Cd Atakan Sk Ayazma Cd Ayışığı Sk Aypark Sk Bahçe Sk Baki Çebi Sk. Batı Trakya Cd Bülbül Sk Coşkuner Sk Dayı Sk Doğan Sk Eatun Sk Elçi Sk Elif Sk Fas Sk Gardenya Sk Gelibolu Sk Hacılar Sk Halk Sk Hürriyet Cd Irmak Sk Kader Sk Kanaryalar Sk Kehribar Sk Koca Orman Cd Kocatürk Sk Kolay Sk Kosova Sk Kubilay Sk Kuşak Sk Kuşçu Sk Köknar Sk Küçük Sk Marmara Cd Mısra Sk Mini Sk Narçiçeği Cd Nasip Sk Nefes Sk Nurgül Sk Niyet Sk Okçu Sk Pekin Sk Pınarbaşı Sk Piknik Sk Refik Sk Remzi Sk Rumeli Sk Sadık Sk Safa Sk Safiye Sk Sakarya Cd Serim Sk Sevim Sk Seyhan Sk Soğuksu Sk Süleymaniye Sk Sümerler Sk Tekke Sk Tekin Sk Trakya Sk Uyum Sk Uzuner Sk Yıldızeli Cd İdeal Sk İlter Sk İznik Cd Şehit Engin Özkaradeniz Cd Şölen Sk 09:00 17:00 Yaylacık Mah., Ak Sk Armutluk Sitesi İçi Yolu Dostluk Sk Gyte Muallimköy Yerleşkesi Yolu Sk Karamürsel Cd Konak Sk Mert İnan Sk Mevlevi Sk Sevgi Sk Özsoy Sk

KARTEPE

09:00 10:00 Köseköy Mah., Aktop Sk Alper Sk Alsancak Sk Aziz Kaya Sk Bahadır Sk Emin Sk Kamer Sk Mercan Sk Salim Dervişoğlu Cd Yılmaz Sk Çakmak Sk Çuhane Cd Ovacık Mah., Akçakoca Sk Elmas Sk Nehir Sk Salim Dervişoğlu Cd Çuhane Cd 09:00 12:00 Uzunbey Mah., Atılım Cd

KANDIRA

09:00 13:00 Safalı Mah., Kavak Sk Safalı Merkez Mevkii Küme Evl Tanyeli Sk.

GEBZE

09:00 14:00

Mollafenari Mah., Pelitli Mah., 4432. Sk 4433. Sk 4434. Sk 4443. Sk Pelitli Yolu Cd Sanayi. Sk Dm11011 Gh6406 Not:Birleştirilmiş Planlı Kesintidir 3.Şahıs Firma İle Şebeke Operasyon Birimi Aynı Hat Üzerinde Çalışacaktır

15:00 17:00

Pelitli Mah., 4442. Sk 4443. Sk 4464. Sk Tavşanlı Yolu Cd Tr11015 A Kolu 09:00 14:00 Cumaköy Mah., 3301. Sk Mollafenari Mah., 4001. Sk 4002. Sk 4003. Sk 4004. Sk 4010. Sk 4011. Sk 4012. Sk 4013. Sk 4014. Sk 4020. Sk 4035. Sk 4036. Sk 4038. Sk 4039. Sk 4040. Sk 4041. Sk 4043. Sk 4439. Sk 4440. Sk Ankara Bayır Yolu Sk Ankara Cd Beyzade Sk Bodur Sk. Cumhur Sk Eski İstanbul Cd Kabaca Cd Pamuk Sk. Çukur Sk. Şehit Engin Ergün Cd Şerbetçiler Sk. Pelitli Mah., 28. Sk 346/1. Sk 4426. Sk 4428. Sk 4429. Sk 4434. Sk 4436. Sk 4437. Sk 4438. Sk 4440. Sk 4441. Sk 4442. Sk 4443. Sk 4448. Sk 4449. Sk 4450. Sk Eski İstanbul Cd Gölköy Cd. Maden Cd Mevlevi Sk Molla Feneri Cd Nursu Sk Pelitli Yolu Cd Sanayi. Sk Şantiye Sk Dm11075 Gh6442 Not:Birleştirilmiş Planlı Kesintidir Şebeke Yapım İle Şebeke Operasyon Birimleri Aynı Hat Üzerinde Çalışacaktır.

DİLOVASI

09:30 14:00

Duraklı Mah., 3501. Sk 3510. Sk 3511. Sk 3515. Sk 3520. Sk 3525. Sk 3540. Sk 3541. Sk 3542. Sk 3550. Sk 3555. Sk 3556. Sk 3557. Sk 3558. Sk Duraklı Cd Kancılı Sk Köy Sokağı Sk Uavtede Yok Hatipler Mah., 3701. Sk 3703. Sk 3704. Sk 3706. Sk 3707. Sk 3708. Sk 3709. Sk 3720. Sk 3721. Sk 3722. Sk 3730. Sk Bağlık Yokuşu Sk. Hatipler Cd Karga Pınarı Sk Melemezli Cd Çocuk Parkı İçi Yolu Kargalı Mah., 337. Sk 3901. Sk 3910. Sk 3911. Sk 3912. Sk 3913. Sk 3920. Sk 3921. Sk 3922. Sk 3923. Sk 3924. Sk 3932. Sk 3941. Sk 3950. Sk Duraklı Cd Gölcük Cd Kargalı Cd Kuruçeşme Sk Pirahmetler Cd. Uavtede Yok Tepecik Mah., Ayva Çayırı Sk Bağ İçi Sk Bilge Atataş Cd Dost Sk Kızılcık Geçidi Sk Pakova Sk İstanbul Cd Yağcılar Mah., 4710. Sk Gölcük Cd Uavtede Yok Yağcılar Cumhuriyet Cd Dm8535 Gh8041 Not:Birleştirilmiş Planlı Kesintidir 3.Şahıs Firma İle Şebeke Operasyon Birimi Aynı Hat Üzerinde Çalışacaktır