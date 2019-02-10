2. Lig Kırmızı Grup’ta zor günler yaşayan ve adeta averaj takımı haline gelen Darıca G.B., bugün Fethiyespor’u konuk ediyor. Sarı Yeşilli ekipte yönetim belirsizliği sürerken, bugünkü maçta alınacak sonuç merakla bekleniyor. 13.30’da başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Maç darıca 15 Temmuz Şehitler Stadı’nda oynanacak.
Bugün 07:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 12:20 TSİ
Darıca G.B.-Fethiye (13.30-Darıca)
2. Lig Kırmızı Grup’ta zor günler yaşayan ve adeta averaj takımı haline gelen Darıca G.B., bugün Fethiyespor’u konuk ediyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 07:30 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz