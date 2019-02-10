Y.Çorum-Gölcükspor (13.30-T.Kılıçoğlu)

3. Lig 3. Grup’taki bir diğer Kocaeli ekibi Gölcükspor da bugün sahaya çıkıyor. Lider Bayburt’u devirerek ses getiren Kırmızı Siyahlılar, bugün de Yeni Çorum’u deplasmanda mağlup ederek yoluna devam temek istiyor. Maç 13.30’da başlayacak ve mücadeleyi Şahin Berker yönetecek. Maç Turhan Kılıçoğlu Stadı’nda oynanacak.