3. Lig 3. Grup’taki bir diğer Kocaeli ekibi Gölcükspor da bugün sahaya çıkıyor. Lider Bayburt’u devirerek ses getiren Kırmızı Siyahlılar, bugün de Yeni Çorum’u deplasmanda mağlup ederek yoluna devam temek istiyor. Maç 13.30’da başlayacak ve mücadeleyi Şahin Berker yönetecek. Maç Turhan Kılıçoğlu Stadı’nda oynanacak.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 12:20 TSİ
Y.Çorum-Gölcükspor (13.30-T.Kılıçoğlu)
3. Lig 3. Grup’taki bir diğer Kocaeli ekibi Gölcükspor da bugün sahaya çıkıyor.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz