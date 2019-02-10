Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne devam ediliyor. Bugün de temsilcimiz İzmit Belediyespor, Hatay’da parkeye çıkacak. Hatay Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak takımın maçı 16.30’da başlayacak. Müsabaka Antakya Spor Salonu’nda oynanacak. Takım dün bu kentte kampa girdi.
Bugün 07:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 12:22 TSİ
Hatay BŞB. - İzmit Bel. (16.30-Antakya S.S.)
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne devam ediliyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 07:30 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz