Hatay BŞB. - İzmit Bel. (16.30-Antakya S.S.)

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne devam ediliyor. Bugün de temsilcimiz İzmit Belediyespor, Hatay’da parkeye çıkacak. Hatay Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak takımın maçı 16.30’da başlayacak. Müsabaka Antakya Spor Salonu’nda oynanacak. Takım dün bu kentte kampa girdi.