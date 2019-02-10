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Seri sürsün yüzler gülsün!

Sezonun ikinci yarısına iyi başlayan ve 3 maçta topladığı 7 puan ile  Bayburt ile aradaki farkı 5’e düşüren Kocaelispor, bugün grubun diri takımlarından Halide Edip Adıvarspor’u Kocaeli Stadı’nda ağırlayacak.

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Sezonun ikinci yarısına iyi başlayan ve 3 maçta topladığı 7 puan ile  Bayburt ile aradaki farkı 5’e düşüren Kocaelispor, bugün grubun diri takımlarından Halide Edip Adıvarspor’u Kocaeli Stadı’nda ağırlayacak. Kritik maç saat 13.30’da başlayacak ve mücadelede Şanlıurfa’dan Ömer Faruk Gültekin düdük çalacak.

TOPLAM 17 MAÇTA YENİLGİ YOK!

Kocaelispor son 10 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Cumhuriyet dönemimizin yazar ve hatiplerinden Halide Edip Adıvar’ın adının verildiği Halide Edip Adıvar Spor Kulübü ise son 7 maçında 4 galibiyet, 3 de beraberlik aldı. Toplam 17 maçta bileği bükülmeyen iki takım arasındaki maçın zevkli, tempolu ve gollü geçmesi bekleniyor.

GÖKDENİZ 11’DE, KEMAL DÖNÜYOR

Kocaelispor’da teknik adam Galip Gündoğdu’nun 11’de sakat ve cezalı olan Hamza’nın yerine sağ önde Gökdeniz’i sahaya süreceği öngörülüyor. 11 rotasyonunda başka değişiklik beklenmezken,2 haftadır kadroda yer alamayan Kemal Can’ın döneceğine ise kesin gözü ile bakılıyor.

İÇ SAHADA EN GOL YİYEN TAKIMIZ

Kocaelispor iç sahadaki 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi alırken, konuk ekip ise deplasmanda oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 de yenilgi aldı. Kocaelispor 40 puan ile ikinci, İstanbul temsilcisi ise 26 puan ile 10. sırada bulunuyor. Yeşil Siyahlılar sahasında 3 gol yedi ve bu istatistik ile sadece kendi grubunun değil, “Tüm profesyonel liglerin en az gol yiyen takımı” unvanını elinde bulunduruyor.Maç saatinde serin bir hava olacak. Yağışın beklenmediği günde sıcaklık 10 derece dolaylarında olacak. İki takım arasındaki ilk maçı İstanbul ekibi 3-0 kazanmıştı. N Erdem ÖVÜÇ

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR - HALİDE EDİP ADIVAR SK

STAT: Kocaeli Stadı

HAKEMLER:Ömer Faruk Gültekin, Adnan Akbulut, Yakup Keçeci

SAAT: 13.30

HAVA: 10 derece parçalı bulutlu

KOCAELİSPOR

Volkan Mert Korkmaz

Onur Öztonga

Murat Soner Başak

Ali Keten

Kadir Öge

Mert Yavuz

Mesut Özdemir

Gökdeniz Bayrakdar

Burak Süleyman

Sefa Narin

Sinan Pektemek

HALİDE EDİP ADIVAR SK

Ethem Bayburt

Fatih Cin

Evren Horozal

Furkan Akbulut

Yener Demirci

Gökhan Dinçer

Metehan Yatkın

Hüseyin Afkan

Batuhan Kayıkçı

Emre Turan

Fevzi Can Bozkuş

Bugün 07:30 TSİ - Spor

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