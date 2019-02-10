Seri sürsün yüzler gülsün!

Sezonun ikinci yarısına iyi başlayan ve 3 maçta topladığı 7 puan ile Bayburt ile aradaki farkı 5’e düşüren Kocaelispor, bugün grubun diri takımlarından Halide Edip Adıvarspor’u Kocaeli Stadı’nda ağırlayacak. Kritik maç saat 13.30’da başlayacak ve mücadelede Şanlıurfa’dan Ömer Faruk Gültekin düdük çalacak.
TOPLAM 17 MAÇTA YENİLGİ YOK!
Kocaelispor son 10 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Cumhuriyet dönemimizin yazar ve hatiplerinden Halide Edip Adıvar’ın adının verildiği Halide Edip Adıvar Spor Kulübü ise son 7 maçında 4 galibiyet, 3 de beraberlik aldı. Toplam 17 maçta bileği bükülmeyen iki takım arasındaki maçın zevkli, tempolu ve gollü geçmesi bekleniyor.
GÖKDENİZ 11’DE, KEMAL DÖNÜYOR
Kocaelispor’da teknik adam Galip Gündoğdu’nun 11’de sakat ve cezalı olan Hamza’nın yerine sağ önde Gökdeniz’i sahaya süreceği öngörülüyor. 11 rotasyonunda başka değişiklik beklenmezken,2 haftadır kadroda yer alamayan Kemal Can’ın döneceğine ise kesin gözü ile bakılıyor.
İÇ SAHADA EN GOL YİYEN TAKIMIZ
Kocaelispor iç sahadaki 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi alırken, konuk ekip ise deplasmanda oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 de yenilgi aldı. Kocaelispor 40 puan ile ikinci, İstanbul temsilcisi ise 26 puan ile 10. sırada bulunuyor. Yeşil Siyahlılar sahasında 3 gol yedi ve bu istatistik ile sadece kendi grubunun değil, “Tüm profesyonel liglerin en az gol yiyen takımı” unvanını elinde bulunduruyor.Maç saatinde serin bir hava olacak. Yağışın beklenmediği günde sıcaklık 10 derece dolaylarında olacak. İki takım arasındaki ilk maçı İstanbul ekibi 3-0 kazanmıştı. N Erdem ÖVÜÇ
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR - HALİDE EDİP ADIVAR SK
STAT: Kocaeli Stadı
HAKEMLER:Ömer Faruk Gültekin, Adnan Akbulut, Yakup Keçeci
SAAT: 13.30
HAVA: 10 derece parçalı bulutlu
KOCAELİSPOR
Volkan Mert Korkmaz
Onur Öztonga
Murat Soner Başak
Ali Keten
Kadir Öge
Mert Yavuz
Mesut Özdemir
Gökdeniz Bayrakdar
Burak Süleyman
Sefa Narin
Sinan Pektemek
HALİDE EDİP ADIVAR SK
Ethem Bayburt
Fatih Cin
Evren Horozal
Furkan Akbulut
Yener Demirci
Gökhan Dinçer
Metehan Yatkın
Hüseyin Afkan
Batuhan Kayıkçı
Emre Turan
Fevzi Can Bozkuş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz