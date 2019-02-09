Halide Edip Adıvar Spor Kulübü’nü 2007-2008 sezonunda Kocaelispor forması ile 19 maça çıkan ve 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Erman Güraçar çalıştırıyor. Eski stoper, Kocaeli’den puan ile dönmenin hesaplarını yapsa da iç sahada Kocaelispor’un bileğini bükmenin hayli zor olduğunun da farkında. Yeşil Siyahlılara karşı rakip futbolcu da olan Güraçar, Kocaelispor’un 2001-2002 sezonunda Beşiktaş’ı Bursa’da 4-0 mağlup ettiği ve Türkiye Kupası’nı ikinci kez müzesine götürdüğü maçta Beşiktaş adına forma giymişti.
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Eski bir dost: Erman Güraçar
Halide Edip Adıvar Spor Kulübü’nü 2007-2008 sezonunda Kocaelispor forması ile 19 maça çıkan ve 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Erman Güraçar çalıştırıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz