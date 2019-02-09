Eski bir dost: Erman Güraçar

Halide Edip Adıvar Spor Kulübü’nü 2007-2008 sezonunda Kocaelispor forması ile 19 maça çıkan ve 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Erman Güraçar çalıştırıyor. Eski stoper, Kocaeli’den puan ile dönmenin hesaplarını yapsa da iç sahada Kocaelispor’un bileğini bükmenin hayli zor olduğunun da farkında. Yeşil Siyahlılara karşı rakip futbolcu da olan Güraçar, Kocaelispor’un 2001-2002 sezonunda Beşiktaş’ı Bursa’da 4-0 mağlup ettiği ve Türkiye Kupası’nı ikinci kez müzesine götürdüğü maçta Beşiktaş adına forma giymişti.