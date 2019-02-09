Hüseyin’i, Öge’ye bırakın

Kocaelispor’un rakibi Halide Edip Adıvar Spor Kulübü özellikle sağ kanattan etkili oluyor. Beşiktaş alt yapısında yetişen son 3 sezondur Halide Edip Adıvar forması giyen Hüseyin Afkan takımın öne çıkan isimleri arasında başı çekiyor. 10 numaralı forma ile sahaya çıkacak olan futbolcuyu Kadir Öge ile kilitlemeyi düşünen teknik adam Galip Gündoğdu, ilk dakika itibari ile yapacağı şok preslerle rakibi yıpratmayı hedefliyor. Erken gol bulup kontrolü eline almak isteyen Gündoğdu’nun iç sahada puan kaybına tahammülü yok.