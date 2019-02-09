Kocaelispor’un rakibi Halide Edip Adıvar Spor Kulübü özellikle sağ kanattan etkili oluyor. Beşiktaş alt yapısında yetişen son 3 sezondur Halide Edip Adıvar forması giyen Hüseyin Afkan takımın öne çıkan isimleri arasında başı çekiyor. 10 numaralı forma ile sahaya çıkacak olan futbolcuyu Kadir Öge ile kilitlemeyi düşünen teknik adam Galip Gündoğdu, ilk dakika itibari ile yapacağı şok preslerle rakibi yıpratmayı hedefliyor. Erken gol bulup kontrolü eline almak isteyen Gündoğdu’nun iç sahada puan kaybına tahammülü yok.
Bugün 12:24 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:25 TSİ
Hüseyin’i, Öge’ye bırakın
Kocaelispor’un rakibi Halide Edip Adıvar Spor Kulübü özellikle sağ kanattan etkili oluyor. Beşiktaş alt yapısında yetişen son 3 sezondur Halide Edip Adıvar forması giyen Hüseyin Afkan takımın öne çıkan isimleri arasında başı çekiyor.
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Bugün 12:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz