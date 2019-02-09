Akın var akın!

Play-Off hattı ile arasındaki puan farkını 12’ye kadar çıkaran Kocaelispor, Bayburt ile aradaki farkı 5’e indirdi. Böylesi bir tablo sonrasında taraftar da iyice heyecanlanmaya başladı. Hafta boyunca gerek sosyal medya, gerekse de basından yapılan duyurularla Yeşil Siyahlıların stada gelmesi için çağrıda bulunuldu. Hafta içinde bilet satışlarında rakamlar yüzleri güldürürken, 12. adamın maça akın edeceği düşünülüyor. Kocaeli Stadı’ndaki yarınki taraftar hedefi 20 bin!