Kocaelispor’un kardeşi Antalyaspor’un bayrağı resmi olarak yarınki Halide Edip Adıvar maçında Kocaeli Stadı’ndaki yerini alıyor. 2.5 metre eninde 4 metre uzunluğundaki bayrak statta kalıcı olacak ve Yeşil Siyahlı taraftarlar 7. dakikada Antalyaspor lehine yapacağı tezahüratı daha uzun tutacak.
Bugün 12:25 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:27 TSİ
Kardeşimizin bayrağı “RESMEN” asılıyor
Kocaelispor’un kardeşi Antalyaspor’un bayrağı resmi olarak yarınki Halide Edip Adıvar maçında Kocaeli Stadı’ndaki yerini alıyor.
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Bugün 12:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz