Kardeşimizin bayrağı “RESMEN” asılıyor

Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor’un kardeşi Antalyaspor’un bayrağı resmi olarak yarınki Halide Edip Adıvar maçında Kocaeli Stadı’ndaki yerini alıyor. 2.5 metre eninde 4 metre uzunluğundaki bayrak statta kalıcı olacak ve Yeşil Siyahlı taraftarlar 7. dakikada Antalyaspor lehine yapacağı tezahüratı daha uzun tutacak.