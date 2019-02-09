Gölcük Barbaros Hayrettin finalde!

İlimizi Okullar Arası Genç Kızlar Futbol Türkiye Şampiyonası yarı finallerinde temsil eden, geçen yılın futsalda Dünya ikincisi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, Bilecik’te de fırtına gibi esiyor. Bilecik Merkez Stadı’ndaki şampiyonanın ilk maçında, geçen yılın Türkiye üçüncüsü Kayseri Özel Açı Koleji’ni 4-0 mağlup eden Gölcük okulunda goller Selis (2), Ece ve Kübra’dan geldi.

İSTANBUL’A YARIM DÜZİNE GOL!

Kızlarımız ikinci maçında İstanbul Mareşal Lisesi ile karşılaştı ve bu mücadeleyi de 6-0 kazanan temsilcimiz gruptan çıkmayı ve final oynamayı garantiledi. Temsilcimizin üçüncü maçında Eskişehir okulu ile karşılaşacak. Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi bu maçını da kazanırsa çapraz eşleşme sonrası diğer grubun ikincisi ile bir araya gelecek. Son maçın kazanılması halinde kızlarımız adını Türkiye finallerine yazdıracak.