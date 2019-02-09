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Şampiyon teknik adamdan duygusal veda

Maşukiyespor ile üst üste iki şampiyonluk yaşayan başarılı teknik adam Gökhan Top, Sarı Kırmızılı kulüpten ayrıldı.

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Maşukiyespor ile üst üste iki şampiyonluk yaşayan başarılı teknik adam Gökhan Top, Sarı Kırmızılı kulüpten ayrıldı. Üçtepespor’u da 25 yıl sonra tarihinde ilk kez şampiyon yapan genç teknik adam Maşukiyespor’a vedası ile ilgili şu açıklamayı yaptı.

BİR MACERANIN DAHA SONUNA GELDİK...

2 sezonda 2 şampiyonluk yaşadığımız Maşukiyespor’a veda zamanı! 2 dönemde çalıştığım yönetici abilerime, arkadaşlarıma, değerli futbolcu kardeşlerime,güzel dostluklar edindiğim, hep yanımda olan, bana güvenen, hep destek veren Maşukiye taraftarına teşekkür ediyorum. Gelecek sezonlarda takımı daha iyi yerlerde görmek dileği ile... Sizinle olmak çok güzeldi...

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